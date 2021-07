Gemeente Veere onderzoekt verkeersdrukte in dorpen: "Als men maar zorgt dat dit ophoudt'

Vooral in de zomermaanden is het druk in en rond het dorp met toeristen. (foto: Omroep Zeeland)

Er wordt hard gereden, er is een onoverzichtelijke kruising en in de Schuitvlotstraat rijden op 'topdagen' 16.000 auto's per dag. "Dat is erg veel voor een dorp met 1450 inwoners", zegt Ad van Broekhoven, die voorzitter van de dorpsraad van Grijpskerke is. Dorpsbewoners weten wel wat er moet gebeuren. Volgens de dorpsraad is het verkeer door het dorp sinds 1990 verdriedubbeld. Het aanleggen van een rondweg is volgens de raad de enige structurele oplossing.

Lasten, geen lusten

Grijpskerke wordt vooral gebruikt om doorheen te rijden. "Wij hebben dus niet de lusten, maar wel de lasten", stelt Van Broekhoven. "Komt bij dat de gemeente Veere het parkeerbeleid heeft veranderd. Straks moeten wij betalen als we zelf naar de kust willen en als bijverschijnsel wordt Grijpskerke parkeerplaats voor mensen die niet willen betalen. Je ziet hier al veel auto's met fietsendragers parkeren; die mensen fietsen vervolgens van Grijpskerke naar het strand. Dat is een van de gevolgen als je het Guinness Book of Records wilt halen met de duurste parkeertarieven ter wereld."

(foto: Omroep Zeeland)

Maar de dorpsraad beseft dat het veranderen van de verkeerssituatie in Grijpskerke veel tijd kost. Vandaar de wens om de snelheidslimiet in het dorp tot die tijd te verlagen naar 30 kilometer per uur. "In de zomer is het hier heel erg druk met auto's die richting de kust rijden. In de winter is het erg rustig. Maar dan heb je de lokalen die de weg kennen en iets boven de maximumsnelheid door het dorp rijden."

Tunnel onder Hrieps

Het gemeentebestuur wil niet vooruitlopen op eventuele conclusies van het naderende onderzoek. Hiermee wil Veere alle opties open houden. "Er zijn onderzoeken geweest, maar die inventarisaties zijn al enkele jaren oud en de verkeersdrukte neemt ieder jaar toe", reageert Van Broekhoven. "Ik hoop dat de mensen met kennis goede beslissingen nemen. Als men maar zorgt dat dit ophoudt."

Half gekscherend: "Ik zag pas in de krant staan dat iemand in Roosendaal het idee opperde om de A58 bij Roosendaal ondergronds te maken. Dat kan hier ook. Ik sta open voor elke variant."

De bedoeling is dat het onderzoek van de gemeente voor 2024 klaar is, zodat de werkzaamheden eind 2024 kunnen starten.

Lees ook: