Woninginbraken: opnieuw gaat Tholen aan kop

Politie onderzoekt een inbraak in Middelburg (archief) (foto: HV Zeeland)

De cijfers zijn afkomstig van de website van de politie. De piek voor wat betreft woninginbraken is doorgaans in de donkere wintermaanden. Maar ook in de zomer als de bewoners van de betreffende huizen op vakantie zijn is er altijd een kleine piek. Daartussen, in de lente en in de herfst, zijn er zichtbaar minder inbraken.

Invloed avondklok

Maar die voorjaarsdip begon in 2021 al in februari en duurde in elk geval tot en met juni. Zie onderstaande grafiek. Het is niet met zekerheid te zeggen hoeveel invloed de avondklok (van 23 januari tot en met 27 april) op dit cijfer uitoefende. Uit de politiecijfers blijkt namelijk niet op welk tijdstip van de dag de inbraken plaats vonden.

Wel is duidelijk dat het betrekkelijk lage cijfer ook nog in mei en juni aanhield.

Tholen het meest in trek

Uit de cijfers per postcodegebied blijkt Tholen-Stad het meest in trek bij inbrekers: in een zes maanden tijd dertien inbraken en één poging daartoe. Wel steeds op verschillende datums. Die belangstelling voor Tholen is nieuw. Tot vorig jaar was het centrum van Goes nummer één wat woninginbraken betreft.

Afgelopen winter al werd een dergelijke voorkeur voor Tholen gesignaleerd. De politie veronderstelde toen dat het daar ging om één groep inbrekers uit West-Brabant met een vaste methode.