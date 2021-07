Bij het jarige Yerseke is het al honderd jaar 'Volan Yese Por'

Vanwege de coronapandemie zijn er bijna geen jubileumactiviteiten. Zo wilde Yerseke graag een oefenwedstrijd spelen tegen de profs van FC Volendam, maar dat duel ging niet door.

"Bijna alle jubileumactiviteiten zijn een jaar uitgesteld", vertelt voorzitter David Bakker. Komend weekend staat alleen nog een verenigingstoernooi gepland.

David Bakker, voorzitter van voetbalclub Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Yerseke staat bekend om de 'nooit opgeven mentaliteit': Volan Yese Por. "Volan Por staat voor keiharde power", vertelt speler Arjen de Koeijer. "Gewoon vol erop klappen eigenlijk."

258 doelpunten

Ondanks zijn jonge leeftijd kan De Koeijer (30) tot een van de clubiconen gerekend worden. De aanvaller scoorde in dertien seizoenen maar liefst 258 doelpunten voor het eerste elftal. "Ik heb het nog even opgezocht", vertelt de spits.

De Koeijer stond door zijn vele goals ook in de belangstelling van andere clubs. "Ik heb wel met andere clubs gesproken, maar mijn hart ligt hier. Ik heb er geen spijt van gehad. Toen ik hier in de jeugd begon, was mijn ultieme droom om het eerste te halen. Ik ben er trots op dat ik dertien jaar in het eerste speel", zo verwoordt De Koeijer zijn liefde voor de club.

Zolang het lichaam intact blijft

Ook volgend seizoen hoopt de spits zijn doelpunten weer te scoren in de 2e klasse. "Ik heb de afgelopen twee jaar redelijk veel last gehad van mijn knie. Maar zolang het lichaam intact blijft, ga ik voor het eerste."

Arjen de Koeijer passeert zijn tegenstander (foto: Frans van Pagee)

De toekomst van Yerseke ziet er volgens voorzitter David Bakker goed uit. "Wij kunnen ons goed bedruipen op dit moment. We hebben voldoende seniorenleden en de jeugdteams zijn ook goed bezet."

Uitdaging

"Het is wel altijd een punt om voldoende vrijwilligers te vinden voor bijvoorbeeld onderhoud van het complex of begeleiding van teams", zegt Bakker. "We merken wel dat het minder wordt. Het zijn ook andere tijden. Mensen hebben ook andere interesses. Het wordt lastiger, maar dat is een uitdaging."