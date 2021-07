'PSV laat keeper Van Lare meetrainen in voorbereiding'

Aron van Lare (foto: Omroep Zeeland)

Peersman raakte afgelopen week tijdens de training geblesseerd aan zijn knie en is voorlopig uitgeschakeld. Van Lare wordt nu doorgeschoven.

Trainer Roger Schmidt kan in de voorbereiding, die inmiddels begonnen is, beschikken over drie keepers: Joël Drommel, Vincent Müller en Aron van Lare. Yvon Mvogo is met Zwitserland nog actief op het Europees kampioenschap. Maxime Delanghe traint nog apart van de selectie na een blessure.

Aron van Lare speelde in de jeugd van Terneuzen en maakte via JVOZ en NAC Breda in 2016 de overstap naar de jeugdopleiding van PSV.