'Je leven hangt af van een remkabeltje', oud-renner Tolhoek staat doodsangsten uit bij kijken Tour

Tour de France (foto: Omroep Zeeland)

"Als je ziet met hoeveel verwondingen sommige renners nu rondrijden", vertelt Tolhoek. "Daar blijft menigeen een week mee thuis." Hij is van mening dat renners, publiek en organisatie allemaal een rol hebben in de valpartijen en in het beperken van de risico's.

Maar hij vindt vooral dat de organisatie beter naar het parcours van de eerste dagen had moeten kijken. "Als je weet dat in de eerste dagen alles onder hoogspanning staat, dan moet je daar als organisatie naar kijken met zo min mogelijk bochten en publiek op afstand."

Dat is volgens hem niet gelukt in het begin, getuige de massale valpartij doordat een van de renners tegen een toeschouwer botste. "En dat is gewoon heel erg jammer. Zeker voor een renner als Roglic die nu zijn kansen niet meer kan verdedigen."

De renner zonder verwondingen wint de Tour " Patrick Tolhoek

Dat toeschouwers voor gevaarlijke situaties zorgen, is voor Tolhoek niet nieuw. In zijn carrière als profwielrenner en als begeleider zorgden ze ook regelmatig voor valpartijen. "We zeiden wel eens gekscherend dat de renner zonder verwondingen de Tour won."

Maar een groot verschil met vroeger en nu, zit 'm bij de renners zelf. "Ze willen nu met 200 man vooraan rijden. Er is geen respect meer", zegt Tolhoek. "Het peloton is een echte afspiegeling van de maatschappij: ieder voor zich."

Ook neemt de druk op de renners toe. "Het is allemaal zo commercieel geworden. De snelheid gaat omhoog, het materiaal lichter. Er worden minder wedstrijden gereden en publiek wil de renners steeds beter kunnen zien."

Patrick Tolhoek links en zijn zoon Antwan rechts (foto: Omroep Zeeland/ANP)

Tolhoek houdt zo nu en dan zijn hart vast als hij naar wielerwedstrijden kijkt. Als zijn zoon, profwielrenner Antwan Tolhoek meedoet, durft hij vaak niet te kijken. "Je hart staat stil als ze alle kanten opvliegen." Afdalingen kijkt hij zeker niet. "Doodeng. Je leven hangt dan af van een remkabeltje. De renners rijden op hun limiet."

Gele trui Van der Poel in Tour de France (foto: Omroep Zeeland)

Maar toch voert genieten nog de boventoon bij Tolhoek. Zo geniet hij vooral van de prestaties van Mathieu van der Poel die sinds zondag in het geel rijdt. "Geef die jongen twee wielen en hij maakt er wat van."

