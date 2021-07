Voetbalclub Yerseke is de achtste Zeeuwse eeuweling

Opvallend in het overzicht zijn drie clubs die voortkomen uit een fusie. Zeelandia Middelburg ontstond in 2001 door een fusie tussen Zeelandia (opgericht in 1910) en Middelburg (1916). Zowel de club als de KNVB houdt de oprichtingsdatum van de oudste vereniging aan. In dit geval dus Zeelandia.

Dat geldt ook voor MZC'11, dat in 2011 het levenslicht zag na een fusie tussen MEVO (1949) en Zierikzee (1919).

Oudste Zeeuwse voetbalclubs

club leeftijd oprichtingsdatum GOES 125 jaar 15 september 1895 Zeelandia Middelburg 111 jaar 1 maart 1910 VC Vlissingen 104 jaar 1 augustus 1916 IJzendijke 103 jaar 26 maart 1918 Breskens 101 jaar 1 mei 1920 MZC'11 101 jaar 8 oktober 1919 Terneuzen 101 jaar 1 juli 1920 Yerseke 99 jaar 2 juli 1921 HVV'24 96 jaar 16 november 1924

VC Vlissingen ging in 1994 failliet door de financiële problemen, waarmee de profafdeling kampte tussen 1990-1992. Er werd direct een doorstart gemaakt.

HVV'24

Voor de eerstvolgende eeuwling in het Zeeuwse voetbal moeten we nog even wachten. HVV'24 uit Hulst viert het eeuwfeest in 2024.

