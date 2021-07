Supermarkteigenaar investeerde 36.000 euro in nieuwe statiegeldmachine

"De machine moest vernieuwd worden, de barcodes van de flesjes moesten er allemaal ingezet worden en alle kleine flesjes moesten worden toegevoegd", somt de supermarkteigenaar op. Er komt dus heel wat bij kijken voordat een nieuw flesje kan worden verwerkt in zo'n machine.

Wel is dit nieuwe apparaat van Corbijn ook geschikt om blikjes in te nemen als daar statiegeld op wordt ingevoerd. Achter het paneel dat de consumenten gebruiken om hun flessen en kratten in te leveren, staat het apparaat dat de flesjes meteen sorteert en in de juiste zakken stopt. Het is volgens de supermarkteigenaar een investering van bijna 36.000 euro geweest.

Goed voor het milieu

Corbijn is ondanks de investering erg blij dat er nu statiegeld op de flesjes zit: "Het is een hele goede zaak. Het is zonde als het in het milieu verdwijnt en dit is een mooie oplossing."