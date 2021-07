Het Zwarte Verleden: daden van verzet

Ad Tramper vertelt in Het Zwarte Verleden over verzetsdaden op handelsschepen (foto: Omroep Zeeland)

De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) handelde in de 18e eeuw in tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het archief van de MCC geeft gedetailleerde informatie over deze trans-Atlantische slavenhandel en over de daden van verzet aan boord.

Springen of een hongerdood

De gevangenen op de schepen van de MCC probeerden op verschillende manieren in opstand te komen tegen de bemanning, maar zolang de schepen voor de kust van hun thuisland lagen was er een andere oplossing: springen. Een enkeling lukte het de vaste wal te bereiken, maar de meesten verdronken of vielen ten prooi aan haaien.

Eenmaal vertrokken vervloog de hoop op thuiskomst. Sommige gevangenen stierven liever een hongerdood aan boord en stopten daarom met eten.

Notitie van verdronken gevangenen (foto: Zeeuws Archief)

Soms lukte het een aantal mannen om in opstand te komen, bijvoorbeeld door 's nachts uit de boeien te breken. Deze pogingen mislukten echter vaak. De verzetsstrijders moesten deze opstanden bekopen met de dood.

Ontsnappen van de plantage

Op de plantages in de koloniën probeerden tot slaaf gemaakten te ontsnappen, zich te verbergen in de uitgestrekte oerwouden en samen met andere weglopers in de wildernis een gemeenschap op te bouwen.

Een bijzondere manier om te ontsnappen aan het leven van een tot slaaf gemaakte werd met goed gevolg beproefd door Leonora. Zij ontsnapte van Curaçao door zich te verstoppen aan boord van een schip dat naar Middelburg voer.