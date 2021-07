Zeeuwse Daan herkent beeld Hongarije niet

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

"Vrienden en kennissen vragen of ik niet terug moet komen. Dat vind ik jammer. Het is hier fantastisch en Hongaren zijn heel lieve mensen. Ik herken totaal het beeld niet dat nu in de media verschijnt."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Daan Wijers (26) uit Middelburg ging begin 2016 naar Hongarije. Hij vertrok om zijn studie daar af te maken, maar ontmoette zijn vrouw, bleef plakken en kreeg dit voorjaar een zoontje. Hij werkt bij de Nederlandse school in Boedapest en een servicecenter van een oliebedrijf.

Veel landen vinden dat Hongarije uit de EU moet stappen, waaronder Nederland. Dat resulteert volgens Daan in verschillende standpunten. "Door het volk en politiek wordt er verschillend gereageerd. Jongere mensen balen ervan. Dat deze politiek de Hongaren representeert in Brussel. De politiek, vooral premier Victor Orbán, reageert in de verdediging. Alsof Brussel tegen Hongarije is. Hij probeert een nationalistisch gevoel op te wekken, zodat hij volgend jaar bij de verkiezingen weer de grootste wordt."

Nog even terugkijken op Oranje

Vorige week verheugde Daan zich nog op de EK-wedstrijd van Nederland tegen Tsjechië, die in Boedapest gespeeld werd. Dat viel een beetje tegen. "Het contrast tussen feest en teleurstelling na de wedstrijd was groot. Ik ben zelf naar de fanzone geweest, die in het stadspark aanwezig was. In een grote parade zijn we naar het stadion gegaan. Tienduizenden Nederlanders in mijn eigen stadje, dat maakt het heel bijzonder. Jammer dat de uitslag wat minder was."

Daan Wijers over het beeld dat over Hongarije is ontstaan