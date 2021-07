'Gevolgen slavernij verdwijnen pas als je het erkent'

Afrikanen worden ingeladen in een ruim van een slavenschip (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben opdracht van de minister gekregen om dialogen te organiseren, in de hele samenleving", zegt Kool-Blokland. "Daar hebben mensen verteld wat hen bezighoudt. We hebben ook een aantal wetenschappers gesproken en dialogen met jongeren gehouden, om te kijken hoe het bij hen gesteld is. Na al die gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat we eerst moeten erkennen dat dit verleden er geweest is. Uit die erkenning volgt dat je excuses aanbiedt. Daarna kan je pas weer verder."

Kool-Blokland vindt dat de overheid mede verantwoordelijk is voor de slavernij. "Het is niet zo dat je kan zeggen 'het was zo, en daarmee klaar'. Dit was een systeem waarbij je mensen kocht en ze slaaf maakte. Het systeem was helemaal fout. De overheid moet dan ook duidelijk zeggen dat het fout was."