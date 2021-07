PFAS-dossier: 'Zeeuwen vragen zich af of ze nog vis en groente uit de Westerschelde kunnen eten'

VVD-gedeputeerde Dick van der Velde van de provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Onlangs werd bekend dat in de Westerschelde veel meer PFAS-stoffen in het water zitten dan wettelijk is toegestaan. De Westerschelde lijkt de hoogste concentratie PFAS-stoffen in het water te hebben van alle Nederlandse rivieren.

Geschrokken Zeeuwen

De Zeeuwen zijn van die berichten geschrokken, meldt gedeputeerde Van der Velde. "Ze vragen zich af of ze nog wel groenten en vis kunnen eten die uit de Westerschelde of uit de omgeving afkomstig zijn." Reden voor de gedeputeerde om volgende week met betrokken partijen om de tafel te gaan zitten.

Eenduidige antwoorden geven

Deelnemers aan het gesprek zijn onder andere Rijkswaterstaat, de Zeeuwse GGD en vertegenwoordigers uit Vlaanderen. Ook de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en Infrastructuur en Waterstaat schuiven aan, net als onderzoeksinstituut Deltares en vertegenwoordigers van Zeeuwse gemeenten. Van der Velde: "We willen de regie nemen en Zeeuwen eenduidige antwoorden geven."

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. In hoge concentraties zijn de stoffen mogelijk kankerverwekkend. Een belangrijk deel van de PFAS-lozingen op de Westerschelde zouden worden veroorzaakt door het bedrijf 3M in Antwerpen.

Partijen in Provinciale Staten - donderdagavond voor het eerst in lange tijd weer bij elkaar in de Statenzaal - zijn blij met het initiatief voor het gesprek. "We willen ook antwoorden, maar dan wel nog vóór het zomerreces", aldus Statenlid Eddy Heerschop van de PvdA. Provinciale Staten komen 23 juli voor het laatst bij elkaar, voor de start van de zomervakantie.

PFAS-lozing Nederlandse bedrijven

De SGP-fractie in Provinciale Staten vindt dat er snel een overzicht moet komen van bedrijven die PFAS-stoffen lozen op de Westerschelde. "Het lijkt nu om Vlaamse bedrijven te gaan in Antwerpen", stelde SGP-fractievoorzitter Joan van Burg. "Maar het chemische bedrijf Chemours had in de regio Rijnmond een officiële vergunning om die stoffen te lozen in het water. Mogelijk zijn er ook wel Nederlandse bedrijven langs de Westerschelde die een vergunning hebben."

Gezond verstand gebruiken

Steunfractielid Karin Körver van de Partij voor de Dieren wilde weten van gedeputeerde Van der Velde of de Provincie Zeeland niet alvast uit voorzorg een waarschuwing moet laten uitgaan, om voorlopig geen vis of groente meer te eten uit de Westerschelde of de directe omgeving. Zover wilde Van der Velde niet gaan. "Het zijn allemaal vragen die wij zelf ook hebben. Vandaar het gesprek volgende week. Tot die tijd zou ik tegen de mensen zeggen: gebruik je gezond verstand."