Oostburgse ballerina's dansen eindelijk weer na lange lockdown: 'Heerlijk dat dit kan'

De dans heet 'Op Slot'. Die titel omvat de boodschap van de dans: "Wat wij willen, is gewoon dansen. Wij willen niet meer op slot zitten, maar samen in onze balletzaal dansen", legt Anita Bekers uit.

De kinderen hebben online de lessen van Bekers gevolgd: "Ik heb in de balletschool de choreografie voorgedaan en de leerlingen konden dat thuis nadoen. In groepjes hebben ze geoefend en daar hebben we op verschillende locaties in Oostburg filmpjes van gemaakt. Die hebben we samengevoegd en daar hebben we één video van gemaakt die op DVD komt. Het is nu de eerste keer dat we de dans 'in het echt' met alle 90 dansers opvoeren."

Dansen kun je niet alleen

Bekers is blij dat dat nu weer mogelijk is: "Dansen kun je niet alleen. het is een meerwaarde om allemaal samen te kunnen zijn." Ook de 4-jarige Effie is blij dat ze weer kan dansen, maar kijkt vooral uit naar wat haar ná de dans te wachten staat: "Lekker een hapje eten!"