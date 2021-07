Goedemorgen. Syriëganger voor de rechter en drukte door toeristen

Balletschool Anita Bekers uit Oostburg treedt weer op (foto: Omroep Zeeland)

Ze hebben er een tijd op moeten wachten, maar de ballerina's van balletschool Anita Bekers uit Oostburg konden eindelijk hun kunsten weer vertonen. De tweede lockdown hebben ze gebruikt om een choreografie in te studeren. Gisteravond werd deze opgevoerd, voor de trap van het gemeentehuis in Oostburg. Burgemeester Marga Vermue was een aandachtig toeschouwer.

Parkeeroverlast (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Schouwen-Duiveland zet opnieuw verkeersregelaars in op de Hoogenboomlaan in Renesse. Zij moeten automobilisten erop wijzen dat parkeren niet is toegestaan. De Hoogenboomlaan biedt toegang tot twee strandopgangen. Omdat er nauwelijks parkeerplaatsen zijn, parkeerden strandgangers en bezoekers van campinggasten hun auto in het verleden in de berm. Dat is de gemeente beu.

De haven van Hoedekenskerke (foto: Kristian de Winter)

Het weer.

De bewolking overheerst vanochtend nog, maar het is op de meeste plaatsen droog en het is rustig met een zwakke zuidwestenwind. Ook vanmiddag is er niet veel wind en dan komen er ook opklaringen, lokaal kan een kleine bui vallen. Het wordt 19 of 20 graden.