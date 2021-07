Zeeuwse priklocaties toch langer open, maar dit gaat er veranderen

Vaccinatie tegen het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Ducaat blijven de afspraken binnenkomen, zeker nu jongeren van twaalf tot achttien jaar ook in aanmerking voor een vaccinatie komen. "Dat zijn 25.000 jongeren die erbij komen. De priklocaties blijven een maand langer open, zodat mensen hun vaccinatie zoveel mogelijk in Zeeland kunnen krijgen."

Tot wanneer is welke locatie open?

De vaccinatielocatie in de Zeelandhallen in Goes blijft open tot en met 23 oktober, die in SnowWorld in Terneuzen tot en met 25 september, meteen daarna opent een kleinere locatie in ZorgSaam. In Studio A58 in Middelburg kan je tot en met 18 september worden gevaccineerd. Daarna wordt deze plek 'opgevolgd door een kleinere locatie in Vlissingen. De priklocatie in Zierikzee is open tot uiterlijk eind dit jaar. Dit wordt vanaf 1 september ook een testlocatie.

Inmiddels zijn in Zeeland al ruim 325.000 vaccinaties gezet.