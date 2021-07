Zeeuwse docenten 'mazzelen' met late zomervakantie

Voordat corona om de hoek kwam kijken waren er twee tijdvakken om examen te doen. In het eerste tijdvak deden alle leerlingen normaal gesproken examen. "Als je de eerste keer niet geslaagd was, mocht je het in het tweede tijdvak nog een keer proberen. Een herkansing dus", vertelt Fred Barendregt, docent wiskunde op het Pieter Zeeman College.

Herkansen in derde tijdvak

Om de leerlingen tegemoet te komen in het het moeilijke schooljaar is er door de overheid een extra tijdvak in het leven geroepen. "Speciaal voor de leerlingen die dachten dat het niet zou gaan lukken en langer de tijd nodig hadden om te blokken. Een eventuele herkansing is dan mogelijk in dat derde tijdvak."

Voor Fred Barendregt maken de late examens geen verschil voor zijn vakantie (foto: Omroep Zeeland)

Sommige leerlingen zijn inderdaad wat achterop geraakt. "Een aantal heeft wat minder hard gewerkt dan ze zouden moeten doen. Of ze zeiden vanachter de camera dat ze het begrepen, maar doen het dan eigenlijk niet. Zo hebben ze toch een stukje uitleg gemist. Daarom is het fijn dat ze de laatste tijd extra naar school konden komen om extra vragen te stellen."

Vak laten vallen

Daarnaast kunnen de leerlingen ervoor kiezen om een vak niet mee te laten tellen. "Stel een leerling is door corona achterop geraakt met een bepaald vak en is uiteindelijk op een onvoldoende uitgekomen, dan kun je alsnog je diploma halen." Deze verzachtende maatregelen zouden volgens Barendregt voldoende moeten zijn om na zo'n moeilijk jaar alsnog te kunnen slagen.

Eloise (16) maakt gebruik van de versoepelde regels (foto: Omroep Zeeland)

Eén van de leerlingen die van de versoepelde regels profiteert, is de 16-jarige Eloise. Ze besloot gebruik te maken van het extra tijdvak en doet later examen wiskunde en economie.

Slim spreiden

Dat Eloise wat later vakantie heeft vanwege het spreiden van haar examens, neemt ze voor lief. "Ik wilde graag eerst de vakken doen waar ik goed voor stond. Daarna kon ik leren voor de twee vakken waar ik het meeste moeite mee heb. Economie en wiskunde dus."