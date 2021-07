Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren schreef over de winst van Van der Poel en een terugblik naar de bezieling van Jacques Anquetil en Jan Westdorp. Lees hier terug.

Er is nog zo'n klassieke winnaar uit Zeeland in de Tour geweest, de laureaat van de Ronde van Vlaanderen van 1974. De stijlvolle Kees van Kwadendamme reed dat jaar voor de Franse ploeg Gan-Mercier, de merkenploeg waarvoor door de jaren heen ook groten reden als Poulidor, Cyrille Guimard, Joop Zoetemelk en Gerrie Knetemann.

In het shirt van die ploeg startte Kees Bal in het jaar van zijn Vlaamse zege aan zijn eerste Tour. Zijn beste klassering was een derde plaats in de zesde etappe naar Harelbeke. Hij reed die ronde niet uit. Hij raakte geblesseerd, maar niet als levensgenieter. In 1977 reed Bal de Tour in dienst van Fiat en sprintte naar een tweede plaats in Dijon, de negentiende etappe. Hij werd 51ste in die Tour.

Kees Bal wint de Ronde van Vlaanderen in 1974 (foto: AFP)

Ik heb Kees in de eerste tien jaar van deze eeuw regelmatig ontmoet als ijveraar voor de Tour in Zeeland, stijlvol als altijd, steeds strak in het pak, de best geklede lobbyist van de provincie, een ware ambassadeur. Het is ook in de stijl van het restaurant dat hij tot vorig jaar samen met zijn vrouw José had, Karel V aan de oude haven van Goes. Keurige cuisine!

Beluister hier de radiobijdrage:

Tourjournaal: Kees uit Kwadendamme, de best geklede lobbyist van de provincie

Lees ook: