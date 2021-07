27 jaar geëist tegen Syrische terreurverdachte uit Kapelle

In 2019 werd de Syriër opgepakt in Kapelle, waar hij was komen wonen als vluchteling met een tijdelijke verblijfsvergunning. Hij kwam daar wonen met zijn vrouw en zeven kinderen en stond bekend als een vriendelijke man die actief was in de kerk en de plaatselijke voetbalclub.

Heel ander verhaal

Maar volgens het Openbaar Ministerie gaat er een heel ander verhaal schuil achter de man. Hij zou leiding hebben gegeven aan de executie van een buiten gevecht gestelde Syrische militair. Ook zou hij lid zijn geweest van de terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, een tak van Al Qaida in Syrië. Hij fungeerde volgens het OM daarbij als commandant van een bataljon van de organisatie.

Volgens de officier van justitie zijn er voldoende bewijzen tegen de man. Er zijn video's waarop hij te zien is bij de executie van de buiten gevecht gestelde militair. In die video neemt hij volgens het OM duidelijk de leiding en er is te zien dat de verdachte op de militair schiet. En er zijn meerdere verklaringen van getuigen. Over de executie en over zijn leiderschap van Jabhat al-Nusra.

De verklaringen van de verdachte zijn volgens de officier van justitie 'niet betrouwbaar' omdat hij meerdere malen gelogen zou hebben. De verdachte houdt vol dat hij de executie juist probeerde te voorkomen omdat hij de militair wilde ruilen tegen een gevangen genomen broer van hem.

Verklaringen niet betrouwbaar

De man werd in 1991 beroepsmilitair in Syrië. Hij deed jarenlang de administratie bij de grensbewaking. In 2011 is hij gedeserteerd uit het Syrische leger. Dat gebeurde nadat het leger was binnengevallen in de wijk waar hij woonde. "Meisjes werden verkracht, kostbaarheden werden meegenomen door het leger en inboedels in brand gestoken. Toen wist ik dat ik weg moest uit het leger", zei hij tegen de rechters.

Asiel aangevraagd

Na het deserteren in 2011 zat de man jarenlang ondergedoken op verschillende plaatsen. Zijn broers werden opgepakt vanwege zijn desertie. Zijn vrouw en kinderen konden in 2012 naar een vluchtelingenkamp in Turkije. Maar zelf bleef hij achter in Syrië. In 2014 vroeg hij in Nederland om asiel en kreeg een tijdelijke vergunning. Later werd hij herenigd met zijn vrouw en kinderen. De man zit sinds zijn arrestatie op de terroristenafdeling van de extra beveiligde gevangenis in Vught.

De uitspraak in deze zaak staat gepland voor 16 juli.

