Oud-burgemeester Kapelle: 'Gemeenteraden zijn haast overbodig geworden'

De gemeenteraad van Middelburg in vergadering bijeen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Kramer kunnen zaken die alle Nederlanders aangaan (zoals onderwijs en zorg) beter landelijk geregeld worden. "Nu schuift landelijke overheid het naar de gemeente, met alle gevolgen van dien", zegt Kramer.

Hij noemt een ander voorbeeld waarbij de gemeenteraden weinig invloed hebben: de talloze overleggen die burgemeester en wethouders hebben met, in het geval van Zeeland, vertegenwoordigers van dertien gemeenten. "Dan komt een burgemeester of wethouder terug in de gemeenteraad met een besluit dat genomen is. De gemeenteraad, die door het volk gekozen is om over zaken te beslissen, kan er dan niets meer aan veranderen."

Gezamenlijk optrekken

Marga Vermue is het deels met Kramer eens. Wel betwist ze dat gemeenteraden over provinciale of landelijke zaken weinig te zeggen hebben. "We hebben hard gewerkt aan de OZO (overlegorgaan tussen Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland en gemeenten red.). Daarin betrekken we raadsleden aan de voorkant van zaken, niet pas achteraf. Bovendien sta je in Den Haag sterker als je gezamenlijk optrekt." Een bewijs daarvan is volgens Vermue het compensatiepakket voor het mislopen van de marinierskazerne.

Siebe Kramer (foto: Omroep Zeeland)

Kramer ziet het liefst één gemeente Zeeland, 'ook al is dat niet realistisch'. "De tijden veranderen, daar moet je je ogen niet voor sluiten en zeggen: we veranderen." Vermue vindt dat gemeenten zeker met nieuwe ontwikkelingen mee moeten gaan. Maar: "Voor gemeenten is zeker nog plek."

Zeeuwse Kamer over de toekomst van gemeenten