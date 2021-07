SGP: extra Zeeuwse eisen voor veilige grondopslag

De dijk bij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Provinciale Staten bespraken vandaag in de commissie Ruimte de opslag van thermisch gereinigde grond in Zeeland. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij overslagbedrijf OVET in Nieuwdorp. Daar ligt 527.000 ton ligt opgeslagen die eigendom is van ATM in Moerdijk. Een deel daarvan, 167.000 ton, is vervuild met hoge concentraties PFAS en kan niet worden hergebruikt.

Voor het andere deel, 360.000 ton, wordt een toepassing gezocht. De maximaal wettelijke termijn die thermische gereinigde grond in een depot mag liggen is drie jaar. Die termijn was eind juni overschreden, maar het bedrijf heeft van de provincie de tijd gekregen tot 22 maart volgend jaar.



SGP-Statenlid Joan van Burg is er - ook na beantwoording van zijn vragen vandaag door het provinciebestuur - niet gerust op dat die opslag helemaal veilig plaatsvindt.

"Blijkbaar geeft de wetgeving in Nederland niet voldoende houvast dat dat allemaal netjes gemonitord wordt. Dus wij hebben het provinciebestuur gevraagd om in Zeeland aanvullende eisen te stellen aan de monitoring van het grondwater en de luchtkwaliteit in de omgeving. Uit Perkpolder hebben wij geleerd dat zowel grondwater vervuild kan worden alsook dat stof kan wegwaaien dat mogelijk vervuild is."

Het zal moeilijk worden om als provincie aanvullende eisen te stellen in de vergunningverlening, verwacht Van Burg. Om overslagbedrijven tegemoet te komen pleit het Statenlid voor overgangsmaatregelen. Hij hoopt na het zomerreces uitgebreid schriftelijk antwoord te krijgen op de vragen die in de commissie zijn gesteld.

