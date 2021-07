Ruim dertig nieuwe Zeeuwse coronabesmettingen in een dag

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe geregistreerde besmettingen, zes in totaal, kwamen erbij in de gemeente Goes, gevolgd door Borsele en Terneuzen met vijf en Reimerswaal met vier nieuwe besmettingen. In Hulst, Sluis en Veere werden geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

Aantal positieve tests per gemeente

Gemeente di 29 juni wo 30 juni do 1 juli vr 2 juli Borsele 1 5 6 5 Goes 6 15 4 6 Hulst 0 0 0 0 Kapelle 2 1 2 3 Middelburg 2 3 0 2 Noord-Beveland 0 1 1 1 Reimerswaal 0 0 2 4 Schouwen-Duiveland 2 4 1 1 Sluis 0 0 0 0 Terneuzen 0 2 2 5 Tholen 0 2 0 1 Veere 0 0 0 0 Vlissingen 0 1 4 3 totaal Zeeland 13 34 22 31

In de zevendagenlijn is te zien dat het aantal besmettingen op de Bevelanden verder toeneemt en dat het verschil met de andere regio's groter wordt. In Zeeuws-Vlaanderen zijn de minste positieve tests in Zeeland, maar ook daar is een stijging te zien. Op Walcheren en Noord-Zeeland, dat bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, blijft het aantal besmettingen nagenoeg gelijk.