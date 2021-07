Te weinig testcapaciteit? Deze festivalorganisator brengt zelf even wat tafels en het is geregeld

Dijkmans kreeg de afgelopen dagen te horen dat er in Goes geen tijdstip meer vrij was om een test te laten doen. Die test is nodig om toegang te krijgen tot een festival, evenement of dancing dit weekeinde. "Ik werd eerst heel kwaad", zegt Dijkmans, "We leefden met alle vrijwilligers naar dit beachvolleybalevenement toe, en nu bleek dat er maar 200 van de 500 bezoekers konden komen, omdat Goes vol zat." Veel van de bezoekers zagen het niet zitten om naar Middelburg te rijden, waar nog een paar plekken vrij waren, en al helemaal niet naar Terneuzen.

Simpele oplossing

In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten nam Dijkmans contact op met Hestia, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de testen voor toegang-locaties. "En het probleem was heel eenvoudig op te lossen", lacht Dijkmans, "Ze kwamen daar schermpjes en tafeltjes tekort, dus ben ik die gaan brengen. Daardoor verdubbelde de capaciteit, want ze konden wel meer testers inzetten."

De uitgebreide testlocatie in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Door het plaatsen van de extra schermen redt Dijkmans niet alleen zijn eigen evenement, maar ook het Puur Natuur festival in Wolphaartsdijk. Dat kampte namelijk met hetzelfde probleem. Voor Dijkmans is dit een signaal aan de organisatie van testen voor toegang en de Zeeuwse gemeentes voor de komende tijd: "Ik denk dat die beter moeten afstemmen wat voor festivals en andere evenementen er aankomen, zodat er voldoende capaciteit geregeld wordt. Ik snap dat het allemaal nieuw is, maar het zou zonde zijn als ook andere organisatoren tegen dit probleem aan gaan lopen."

Hestia was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

