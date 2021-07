Terneuzen heeft een auto op lucht: 'Lucht is overal!'

Het idee voor deze innovatieve aandrijving komt van de Italiaanse uitvinder Vito Truglia. Hij heeft concept bedacht waardoor het mogelijk is om alle voertuigen die nu voorzien zijn van benzine- of dieselmotoren, om te bouwen naar hogedruk luchtmotoren.

Duurzame oplossing

Voor de gemeente Terneuzen is deze nieuwe techniek in de toekomst wellicht interessant. Hoewel de techniek nog in de kinderschoenen staat, ziet wethouder Jurgen Vervaet er wel toekomst in. "Wij willen als gemeente een duurzame oplossing voor ons hele wagenpark. Het kost nog even een paar jaar om het verder te ontwikkelen, maar dit is een mooie kans voor Terneuzen en onze regio om hier als eerste mee te zijn. We volgen de de ontwikkelingen van deze techniek op de voet."

Er was veel belangstelling voor de bus die op luchtdruk wordt aangedreven. (foto: omroep zeeland)

Perslucht

De perslucht in de tank staat onder een druk van 300 bar en werkt in principe hetzelfde als een verbrandingsmotor. Het verschil is alleen dat er geen schadelijke stoffen, maar lucht uit de uitlaat komt. Bij een verbrandingsmotor wordt de auto aangedreven door het verbranden van benzine. De verbranding drijft de zuigers van de motor aan. Dat doet nu dus de perslucht. Rudi Standaard heeft de techniek in Nederland gelanceerd: "Ons systeem kan op elke motor geplaatst worden, een diesel en benzine. Wij hebben er tien jaar aan gewerkt."