GroenLinks: Provincie moet alerter zijn op milieucriminaliteit

Minder CO2-uitstoot is noodzakelijk (foto: Omroep Zeeland)

Provinciale Staten spraken vanochtend in de commissie Ruimte over het milieuprogramma en de milieutaken van de provincie. Daar was in het algemeen veel lof voor, maar burgercommissielid Eelko Vooijs van GroenLinks plaatste een kritische kanttekening:

"We hebben heel veel bedrijven die hartstikke hun best doen om het goed te doen en daarbij gaat wel eens wat mis. Maar ik heb aandacht gevraagd voor bedrijven met slechte bedoelingen die naar Zeeland komen om veel geld te verdienen en zich niet aan de regels te houden. Daar moeten we scherper op zijn. Soms zijn we veel te naïef."

Abdijplein (foto: Ria Brasser)

Vooijs doelt op bewuste milieudelicten als illegale lozingen en afvaldumpingen, maar ook op onduidelijke opslag van deels verontreinigde grond. "Wat nu veel aandacht krijgt is die thermisch gereinigde grond. Je kunt er veel geld mee verdienen door je niet aan de regels te houden en daar moeten we tegen optreden."

Schrik

Commissievoorzitter Hannie Kool-Blokland (CDA) leek tijdens de vergadering een beetje te schrikken van de woorden van Vooijs. Zij maande het Statenlid zijn woorden voorzichtig te kiezen. "Dat geeft voor mij aan hoe weinig we gewend zijn het over milieucriminaliteit te hebben", aldus Eelko Vooijs.

Het Statenlid erkent dat de controles zullen moeten opgevoerd als milieucriminaliteit door bedrijven serieus moet worden aangepakt.

Eelko Vooijs (GroenLinks) over meer aandacht voor milieucriminaliteit