De Ark van Noach ligt in Vlissingen: 'Gewoon een keer door de Bijbel heen baggeren'

De meterslange ark maakt aan de buitenkant een grote indruk, maar vanbinnen is de ark nog indrukwekkender. Middenin de gigantische ark prijkt De Boom des Levens, twee opgezette giraffes staren de bezoekers in de ogen aan en overal waar je kijkt is houtsnijwerk aanwezig.

De Bijbelverhalen zijn volgens Peters waanzinnig interessant en ook in deze tijd nog relevant: "Het verhaal van Adam en Eva gaat over bewustwording. De Toren van Babel draait om spraakverwarring, daar hebben we nu soms ook nog mee te maken. Of je hiermee God nou ontmoet of niet, deze verhalen hebben sowieso een waarde in onze cultuur."

De Bijbel moet je niet in een hoekje in de kerk wegduwen

Peters heeft de ark niet alleen vanuit een ideologie opgericht: "Het is ook een beetje om te pesten. Als iedereen zegt dat de Bijbel een ouderwets boek is, dan wil ik het tegendeel bewijzen. Ik word opstandig als je de thema's uit de Bijbel in een hoekje in de kerk wegduwt."

Aad Peters in zijn Ark van Noach (foto: Omroep Zeeland)

Het is niet de eerste keer dat het schip in Vlissingen aanmeert: "Ongeveer 11 jaar geleden lag hij er ook al eens. Daarna hebben wij het schip gekocht en er een totaal nieuwe expositie van gemaakt. Het is nu dus een totaal ander schip dan toen."

Vanaf volgende week zaterdag geopend

Bezoekers moeten nog even wachten voordat ze het schip kunnen bezoeken. Peters verwacht volgende week zaterdag 10 juli open te gaan. De ark zal nog enkele weken aan de Eerste Binnenhaven in Vlissingen blijven liggen.

