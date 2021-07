Hospice zoekt nieuwe vrijwilligers, coronajaar eist zijn tol

Volgens Ellen Koole, coördinator van Het Clarahofje, waren er minder vrijwilligers inzetbaar door de coronamaatregelen. "We hebben dus met minder mensen het werk moeten doen. En die vrijwilligers zijn nu moe en willen op een welverdiende vakantie. Alleen onze zorg moet gecontinueerd worden", zegt ze.

Een hospice, waar mensen naartoe kunnen in hun laatste levensfase, draait voor het overgrote deel op vrijwilligers. Als er daar te weinig van zijn, ontstaan er (rooster)problemen, mede omdat iedere vrijwilliger maximaal twee diensten per week draait.

'Mijn hart zegt dat ik dit moet doen'

"Het is zo mooi om mensen te kunnen begeleiden in hun laatste levensfase en ze het vertrouwen te geven dat jij er voor ze bent", zegt vrijwilliger Francien van den Dries. Zij twijfelt niet over haar motivatie om vrijwilliger te zijn. "Mijn hart zegt dat ik dit moet doen. Ik heb heel veel met de bewoners."

Vrijwilliger Francien van den Dries en bewoner Rinus Mijnsbergen (foto: Omroep Zeeland)

Rinus Mijnsbergen, een van de bewoners van Het Clarahofje, is heel blij met de hulp van de vrijwilligers: "We worden hier goed verzorgd. Ik moet toch maar afwachten wat er gebeurt met mij. Als er iets mis is dan druk ik op een belletje en dan komen ze. Alle vrijwilligers verdienen hier een dikke pluim. Ik heb er heel erg veel plezier van."

Grote betrokkenheid, maar rust nodig

Als zich geen nieuwe vrijwilligers melden voorziet coördinator Koole problemen: "We zien in de praktijk dat alle vrijwilligers zo'n grote betrokkenheid hebben dat zij extra diensten willen draaien. Dat is niet optimaal want zij hebben ook voldoende rust nodig."