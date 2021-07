CDA Reimerswaal maant college tot snelle inhaalslag huisvesting asielzoekers

Er zou sprake zijn van een achterstand, aldus Buteijn, en de provincie Zeeland heeft Reimerswaal al op de vingers getikt. Het CDA wil dat het college snel afspraken maakt met woningcorporatie Beveland Wonen, het COA en de provincie Zeeland om de achterstand in te halen.

De gemeente Reimerswaal loopt achter met de huisvesting van asielzoekers. Achttien mensen, waaronder een gezin van elf, wachten nog op een woning. (foto: Pixabay)

Onlangs heeft de provincie het gemeentebestuur gemaand om snel de achterstand in te halen en een plan van aanpak op te stellen. Zo had Reimerswaal vóór 1 juli nog achttien asielzoekers met een verblijfsstatus moeten huisvesten, waaronder een gezin van elf leden. Buteijn verwijst in zijn brief naar een recent krantenbericht van de PZC, waarin de gemeente treuzelend gedrag wordt verweten. "Een vijftal jaar geleden presteerden we nog beter dan nodig was", zo schrijft het CDA-raadslid. "En heden hebben we een grote achterstand."

Het CDA Reimerswaal betreurt dit en vraagt zich af of het college zich kan herkennen in de kwalificatie 'treuzelend'. Bovendien wil Buteijn duidelijkheid van het college over de gemaakte afspraken met de provincie Zeeland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Ook Kapelle en Borsele tik op de vingers

Het is de tweede keer dat de gemeente Reimerswaal op de vingers is getikt. In april heeft de Provincie al een waarschuwing gestuurd over de dreigende achterstand en sindsdien zou slechts één asielzoeker een woning toegewezen hebben gekregen. Reimerwaal is niet de enige gemeente die achterloopt met de huisvestingsafspraken. Ook Kapelle en Borsele zijn door de provincie aangeschreven.