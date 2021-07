MEN is 'al dat kouwe gedoe' helemaal zat

Hoe was dat toen je niet naar school kon en niet kon afspreken met vrienden?

Tim: "Achter zo'n schermpje zitten, dat vond je niet leuk. Je kon je vrienden niet echt zien. Nu kan je weer lekker kletsen en met elkaar afspreken. We hebben nu ook weer muziek gemaakt: een livestream in de Piek in Vlissingen. We oefenen elke vrijdag en we hebben opnames gemaakt voor Waiting for the Sun."

Jullie eerste single Come Dancing, die deed het goed hè?

"Ja, we hebben iets van 4,3 K views op YouTube. Maar we hebben er geen geld van binnengekregen."

Eigenlijk is het wel duidelijk waar Waiting for the Sun over gaat, toch?

"Ja, we zijn het gewoon een beetje zat met al dat kouwe gedoe. We willen de zomer, op het strand spelen en op vakantie natuurlijk."

Optredens zijn nu ook weer mogelijk. Hebben jullie al iets in de agenda staan?

Op 24 juli spelen we op een bierfestival op het Abdijplein in Middelburg. We spelen dan de twee liedjes van onszelf en liedjes van andere mensen. We zijn natuurlijk nog geen 18 jaar en mogen nog geen bier drinken. Maar we zijn uitgenodigd dus daar zeggen we geen 'nee' tegen."

MEN kijkt reikhalzend uit naar de zomer, vandaar de titel van hun tweede single: Waiting for the Sun.