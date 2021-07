Tourjournaal: Jan Raas het snelst, maar nog geen gele trui

Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

Ik denk aan Cees Priem en Jan Raas, hoe die tegen die bergen opzagen. Cees uit Ovezande reed in 1974 nog voor Frisol. Dat jaar debuteerde hij als Nederlands kampioen in de Tour, maar hij verliet de ronde al na de vierde etappe. Twee weken, dat was wel Cees zijn maximum als renner in Frankrijk, in vijf deelnames. Hij won wel twee ritten: in 1975 het eerste deel van de eerste etappe naar Molenbeek en in 1980 de prestigieuze aankomst in Bordeaux.

Mathieu van der Poel draagt met trots de gele trui (foto: Jeroen Wielaert)

Jan Raas debuteerde in 1976 en werd 83ste. In 1978 won hij de proloog in Leiden, maar kreeg nog niet het geel. Tourbaas Felix Lévitan zei dat het aan het natte weer lag, maar in werkelijkheid maakte hij zich boos over ongeoorloofde reclame. Jan legde al zijn woede in de eerstvolgende halve etappe, Leiden-Sint-Willibrord. Hij won en kreeg alsnog de trui. Dat jaar won hij ook nog de voorlaatste etappe naar Senlis. Hij haalde zijn beste klassering in het klassement: 24ste. Nog vijf keer startte hij, zonder Parijs nog te halen. In de Tour die ploeggenoot Joop Zoetemelk won, 1980, won hij ook drie keer: in Wiesbaden, Rouen en Nantes.

Tour de Zeeland zaterdag 3 juli

