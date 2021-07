Amateurwielrenners blij met rondjes rijden op terrein Cobelfret

"Door de Brexit en het ontbreken van onderdelen voor in de auto's is er weinig aanvoer", legt Bakker uit over het leegstaan van het Cobelfret-terrein. "Eén terrein wordt gebruikt en dit terrein is even buiten gebruik." Bakker reed de afgelopen maanden wel eens langs deze parkeerplaatsen en kreeg toen het idee voor de wielerwedstrijd. "Als er versoepelingen kwamen en er weer wedstrijden georganiseerd mochten worden dan zou er geen publiek bij mogen. Dan is dit omheinde terrein een uitstekende optie."

Via Patrick Vader van SportZeeland en gedeputeerde Jo-Annes de Bat kwam Bakker in contact met de Belgische CEO van Cobelfret. "Binnen een paar dagen zaten we met hem aan de tafel en hij was positief. We kregen alle medewerking. De CEO liet wel merken dat hij een wielerliefhebber is. Dat hielp wel mee", lacht Bakker.

Amateurwielrenners blij met rondjes op terrein van Cobelfret (foto: Omroep Zeeland)

"Het is een prachtig parcours", zegt Bakker. "Wind staat hier altijd. Ik ben benieuwd naar de reacties van de renners." Didi de Vries uit Wilhelminadorp is positief. "Het was best wel zwaar", lacht ze na afloop. "Er stond overal wind. Het is wel een bijzondere locatie, het is niet iets wat je iedere week doet, maar het was echt heel tof."

In juli wordt er door TMZ zes keer een wedstrijd georganiseerd op het leegstaande terrein. Publiek is niet welkom, maar er mag wel van achter de hekken rondom de grote parkeerplaatsen worden gekeken.

Deelnemer ernstig gewond

Een smet op de middag was een valpartij van één van de deelnemers. Hij raakte ernstig gewond toen hij in aanraking kwam met een paal langs het parcours. De laatste wedstrijd van de dag ging daardoor later van start.

Wilbert Kruijt was de snelste in de SP-categorie (foto: Omroep Zeeland)