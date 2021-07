Thomas (42) krijgt speciale auto van familie en vrienden: 'Ik heb mijn vrijheid terug'

Pretorius is gebonden aan een rolstoel, door zijn bindweefselziekte Ehlers-Danlers Syndroom. Toen hij vanmiddag opgehaald werd wist hij nog van niks. "Ik dacht dat we naar het strand zouden gaan." Tot hij aan de rand van Schoondijke allemaal mensen zag staan die hij kende. "Ik wist gewoon even niet wat ik moest zeggen."

'Drie keer beperkt'

Het idee om dit voor Pretorius te regelen kwam van zijn persoonlijk begeleider Jacqueline Doens. "Je hebt al een beperking, door corona was hij helemaal beperkt, omdat mensen hem nergens mee naartoe konden nemen. De gemeente draagt niet bij aan zo'n auto en zelf had hij de middelen ook niet. Dan ben je dus drie keer beperkt", legt ze uit.

Thomas Pretorius is sprakeloos als hij zijn cadeau overhandigd krijgt (foto: Omroep Zeeland)

Thomas Pretorius kwam enige tijd geleden via Facebook in aanraking met de 'Bearded Bad Boys' (BBB). Dat is een club mannen - met baarden uiteraard- die zich inzet voor anderen. Zo brachten ze eerder al kerstpakketten rond in heel Nederland en zwommen ze om geld op te halen voor kankeronderzoek.

"Via Facebook kreeg ik een bericht: 'Hé Thomas, mooie baard. Heb je zin om bij onze club te komen?'. Ik ben wat gaan lezen over de club en het stond mij wel aan, dus ik ben lid geworden", vertelt Pretorius.

Niet drooggehouden

Toen begeleider Jacqueline Doens dat hoorde dacht ze dat de nieuwe vrienden wellicht ook konden helpen om het geld voor zo'n speciale brommobiel bij elkaar te krijgen. "We waren meteen enthousiast", vertelt BBB-lid Daan Ruurs. "Het is fantastisch om te zien hoe blij Thomas ermee is. Ik heb het eerlijk gezegd niet drooggehouden."

Met het autootje heeft hij zijn vrijheid terug

Met zijn eigen autootje krijgt Pretorius letterlijk zijn vrijheid terug. "Ik hoef nu niemand meer te bellen of ze mij ergens heen kunnen brengen en met mij ergens naartoe willen. Ik pak de auto nu en kan gaan en staan waar ik wil."