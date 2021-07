Geteste en gevaccineerde cowboys en indianen feesten erop los

'Om weer met z'n allen te kunnen zingen, dansen, springen, huggen, genieten, vliegen, vallen opstaan en weer te kunnen doorgaan, moet er een negatieve corona test afgelegd worden', stond er ruim van te voren op de website van het festival. De organisatie had het er maar druk mee om het festival coronaproof te laten verlopen. "We kregen er erg veel vragen over", vertelt organisator Janick van Megroot. "Voor veel mensen is het niet duidelijk wat ze precies moeten doen. Dat is nog wel een verbeterpunt voor de mensen die dat duidelijk moeten maken", vult medeorganisator Tammy Groosman-Scholten aan.

"Een hoop gedoe dat testen"

De bezoekers, die er vanwege het thema 'Cowboys and Indians' overwegend uitzagen als cowboys en indianen, waren blij dat ze weer eens naar een festival konden. "Het is wel even wennen, maar het is heerlijk", roept een van hen. Niet iedereen is blij met het vooraf testen. "Ik vind het een hoop gedoe en geregel", zegt een als cowboy verkleedde festivalganger. "Maar ik heb het toch gedaan, anders kon ik hier niet zijn en dat het weer kan is heel fijn!"

Het thema is Çowboys and Indians' (foto: Omroep Zeeland)

Er is tot middernacht van alles te beleven op het festival. Bands en dj's zorgen voor de muziek en er is genoeg te doen voor kinderen. Hoewel het er nog niet op zit, kijkt de organisatie met een goed gevoel naar hoe deze eerste coronaproof versie verloopt. "Ik ben nu al zeer tevreden", zegt Janick lachend. "Ik ben ook trots dat we dit in drie weken met elkaar georganiseerd hebben. Zodra we hoorden dat het mocht, zijn wel van start gegaan. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers is het gelukt!"