Dinja van Liere dreigt de Spelen te missen en kan alleen maar in huilen uitbarsten

De kwestie-Van Liere was tijdens het CHIO in Rotterdam het gesprek van de dag. Nederland won, met Van Liere in de equipe, de wedstrijd om de FEI Nations Cup in het Kralingse Bos.

Kink in de kabel

Het was de laatste wedstrijd voor de Nederlandse deelnemers om zich in de olympische ploeg te rijden. Edward Gal en Hans Peter Minderhoud uit Westkapelle zijn zeker van deelname. Dinja van Liere had met haar paard Hermès tot voor kort een goede kans op deelname, maar er kwam een kink in de kabel.

Bij het inleveren van de benodigde papieren voor deelname in Tokio kwam op 23 juni aan het licht dat Hermès geregistreerd staat als Duits paard in de database van de FEI. Alleen Nederlandse paarden mogen in Tokio voor de Nederlandse ploeg uitkomen.

Duitse nationaliteit

De internationale bond heeft volgens Van Liere de fout toegegeven. Bij het digitaliseren van het systeem is er een fout gemaakt, waardoor Hermès de Duitse nationaliteit kreeg.

"Wij zijn er nooit vanuit gegaan dat Joop van Uytert (eigenaar Hermès) als Duits eigenaar in het systeem zou staan. Er is nooit sprake van geweest. Joop is heel zijn leven Nederlander; het paard is heel zijn leven in Nederland geweest", vertelt Van Liere.

Volgens de amazone wil de FEI de fout niet aanpassen. De bond wijst volgens Van Liere naar de tegenpartij, die zelf had moeten checken of Hermès wel de Nederlandse nationaliteit had. "Als jij je paspoort krijgt, ga je dan je BSN nummer checken en uit je hoofd leren? Wij zijn er nooit vanuit gegaan dat zoiets fout kon gaan."

Dinja van Liere met Hermès tijdens het NK dressuur (foto: ANP)

De KNHS heeft nu het sporttribunaal CAS ingeschakeld voor een zogenoemde voorlopige voorziening, waarbij Hermès toch de Nederlandse nationaliteit krijgt. Maandag komt daar uitsluitsel over.

Laatste strohalm

Van Liere ziet het als een laatste strohalm. "Dan kunnen we meegaan in quarantaine en kunnen we de beslissing aanvechten. We hadden eerst een spoedprocedure aangevraagd via het CAS, maar daar wilde de FEI niet aan meewerken. Het lijkt mij een teken van zwakte."

Van Liere hoopt dat haar zaak objectief behandeld wordt. "Het is nu door het tribunaal van het FEI besloten. Tja, het is de slager, die zijn eigen vlees keurt."

Ondertussen heeft Van Liere een vervelende week achter de rug. "Het is gewoon heel erg shit. Ik kan eigenlijk alleen maar huilen, want het is vreselijk."

Lees ook: