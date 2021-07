Basketballer De Kraker aan de slag bij Heroes Den Bosch

Mike de Kraker hier als speler van BC Vlissingen (foto: Theo Theune)

"De stap naar een topclub als Heroes Den Bosch is voor een jonge coach als ik heel bijzonder", zegt De Kraker op de clubwebsite. "Ik stel mezelf altijd het doel om iedere dag 1% beter te worden. Met de kans die ik hier in Den Bosch krijg, gaat dat absoluut lukken. Ik heb er ontzettend veel zin in."

Naast dat De Kraker assitent-trainer wordt bij het eerste elftal gaat hij ook aan de slag als hoofdtrainer bij het U22-team. "Mike was onze eerste keuze. We zijn dan ook blij dat hij direct enthousiast was over het totaalplaatje dat wij voor hem schetsten bij Heroes Den Bosch en de Academy," zegt technisch manager Roel van de Graaf "Ik geloof dat Mike het niveau van onze Academy verder omhoog kan krikken. Hij heeft bewezen goed met talent te kunnen werken."

De Kraker trainde vanaf 2019 bij de Elite Academy in Antwerpen als assistent-trainer verschillende teams. Daarnaast is hij ook assistent van Erik Braal bij de nationale U16-selectie. Braal is ook de hoofdtrainer van Heroes Den Bosch.