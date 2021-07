Tourjournaal: 'De Fiel, die kan klimmen!'

Jeroen over de Tour (foto: Omroep Zeeland)

De Galibier stond op de kaart van de grote Alpenrit op 14 juli 1936. Het was de Franse nationale feestdag, quatorze juillet. In Aix-les-Bains stond een van de vier Nederlanse debutanten aan het vertrek: Theofiel Middelkamp uit Kieldrecht, aan de grens van Zeeuws-Vlaanderen.

Hij vertelde me erover in het najaar van 1994 bij hem thuis in zijn verlopen witte bungalow. Fiels successtory over de Galibier: 'Ik kwam met de voorsten boven, allemaal twee, driehonderd meter uit elkaar. Maar ik kon rap dalen, jongen. Ik denk dat er niet beter konden sturen dan ik. M'n reflex was buitengewoon vlug. Ik wist niet wat klimmen was. Ik kom als zevende boven en daar zeiden die mannen: "Goedverdoemme, de Fiel die kan klimmen."

Theo Middelkamp , de eerste Nederlandse wereldkampioen en de eerste Nederlandse wielrenner die een etappe in de Tour de France won (foto: ANP)

Maar dat weet je zelf niet. Ik was nooit bang, nooit. Driehonderd meter bergop is gauw een paar minuten, maar bergaf, ja, dan reed ik ze voorbij. In Grenoble lag een oude wielerbaan. Niet één kon over mij heen komen. Maar ge moet geluk hebben." Het Franse publiek wachtte die middag op een zege van hun favoriet Maurice Archambault. Ze hadden nog nooit van die Hollander gehoord. Voor mij blijft het de mooiste overwinning van Zeeland.

