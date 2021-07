Hans Peter Minderhoud in topvorm naar de Olympische Spelen

Het is voor Minderhoud de derde keer dat hij meedoet aan de Olympische Spelen. In 2008 won hij in Hong Kong een zilveren medaille met Nederland bij de landenwedstrijd. Ook deed hij in 2016 in Rio de Janeiro mee.

Hoogste score ooit

Minderhoud haalde in Rotterdam goede scores. Donderdag werd hij tweede in de Grand Prix achter Isabell Werth met een score van 77.174%. Zaterdag won Minderhoud de Grand Prix Special met een score van 78,894%. "In beide proeven heb ik m'n hoogste score ooit gehaald met Dream Boy. We liggen goed op schema."

Maandag maakt bondscoach Alex van Silfhout officieel de dressuurploeg voor Tokio bekend, maar Minderhoud liet zaterdag al weten dat hij mee gaat. "Ik ben zeker van m'n plek." Minderhoud gaat met een goed gevoel richting Tokio. "Dream Boy is elke wedstrijd een beetje beter geworden. Ik heb het gevoel dat ik hem heel de proef kan laten rijden zoals ik wil."

Dinja van Liere

Minderhoud ging ook nog in op de kwestie rond Dinja van Liere uit Kapelle, die door een administratieve fout niet met haar toppaard Hermès naar Tokio mag. "Het is heel ellendig. Ze heeft er keihard voor gewerkt en dan krijg je zoiets stoms. Het is een drama voor haar, maar ook voor ons als team. Ik hoop dat er nog een wonder gebeurt, want dit is ontzettend zuur."