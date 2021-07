Koepoort Middelburg wordt energieneutraal dankzij 'onzichtbare' zonnepanelen

De 18e-eeuwse Koepoort is een van de topmonumenten van Middelburg. In 2017 werd het pand verbouwd van kunstatelier tot twee appartementen voor Bed & Breakfast. Toen werd besloten de gasmeter te verwijderen en het gebouw voor de energievoorziening alleen aan te sluiten op elektriciteit. Maar die energie komt nog altijd van buiten de poort.

'Hol' dak

Binnenkort verandert dat. De Koepoort gaat zijn eigen stroom opwekken door de panelen op het dak.

"Het dak is in feite hol en de panelen worden tussen de dakranden gelegd", zegt bouwkundig ingenieur Bernard Vercouteren van den Berge, die de leiding heeft over het project. "Zo zijn ze vanaf de straat niet te zien, want dat is natuurlijk niet mooi."

Bouwkundig ingenieur Bernard Vercouteren van den Berge op het dak van de Koepoort in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Staand op het dak laat Vercouteren van den Berge zien wat hij bedoelt. Het dak van de Koepoort is niet plat, maar het is een soort kuil. "Ik noem het altijd een omgekeerde piramide. We staan niet op het dak, maar eigenlijk in het dak."

Leien daken

Vanaf de dakranden waar de grote stenen vazen staan lopen leien daken aan de binnenkant schuin naar beneden. Er zijn vier kleine dakkappelen en een goot om het water op te vangen en af te voeren.

Het dak van de Koepoort, dat niet zichtbaar is vanaf de straat (foto: Omroep Zeeland)

Het duurzaam maken van de Koepoort, die eigendom is van de gemeente Middelburg, valt binnen een Europees Interreg-project en is een voorbeeld van energie opwekken binnen de stadsgrenzen. Middelburg koos voor het duurzaam maken van monumenten en heeft naast de Koepoort ook het Stadhuis en het Zeeuws Archief voor het project uitgekozen.

Kosten

De kosten voor het plaatsen van de zonnepanelen bedragen 31.000 euro. Dat bedrag wordt voor de helft betaald uit het project en voor de andere helft uit door de gemeente.

Een van de vazen op het dak van de Koepoort. Deze staan los op het dak, maar worden door hun gewicht op de plaats gehouden. (foto: Omroep Zeeland)

Bouwkundig is het een uitdaging om een monument energieneutraal te maken zónder schade te veroorzaken. Het plateau met de panelen komt te rusten op slechts vier stalen staanders, die als een soort tafelpoten op het dak zijn bevestigd. Dus geen zware constructie waarvoor veel moest worden gehakt en geboord. "Als over zo'n vijfentwintig jaar de panelen moeten worden vervangen is de schade aan het monument echt nihil", aldus de bouwkundig ingenieur.

De takelwerkzaamheden om het plateau met de zonnepanelen op het dak te krijgen beginnen komende dinsdag.

