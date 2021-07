Museum krijgt stoomlocomotief te leen om dienstregeling te garanderen

De geleende locomotief gaat één van de eigen locomotieven vervangen. Die ligt voor langere tijd in de werkplaats door een grote reparatie aan de stoomketel. De SGB rijdt met nog één andere stoomlocomotief, maar als daar iets mee gebeurt komt de dienstregeling in gevaar.

"We wisselen de locomotieven eigenlijk altijd per week af, zo kunnen we ze voldoende onderhoud geven en bij een defect aan onze eigen locomotief staan we dus niet meteen zonder", legt Reinier Zondervan van de SGB uit.

'Stoomlocomotief is andere beleving'

Vanaf half juli wordt er weer op vijf dagen gereden tussen Goes en Hoedekenskerke. "Je wilt de mensen wel de beleving met een stoomlocomotief geven. We hebben ook diesellocomotieven, maar dat is toch anders."

Op een dieplader kwam de locomotief in Goes aan (foto: Stoomtrein Goes-Borsele)

De locomotief uit Hoorn is blauw met rood en is sinds 1972 in het bezit van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Tot 1971 reed de locomotief voor de Nederlandse Stikstof Maatschappij in Sluiskil. Die naam kreeg de locomotief lange tijd in het museum ook. Maar nu prijkt 'Enkhuizen' erop.