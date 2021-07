Vader toont goede vorm in aanloop naar Olympische Spelen

Milan Vader in actie in het wereldbekerseizoen (foto: ANP)

De mannenwedstrijd werd in het begin ontsierd door een valpartij waardoor het peloton al na een paar honderd meter in tweeën brak. Vader zat aan de verkeerde kant van de breuk van het peloton en moest toen al beginnen aan een inhaalrace. Na de eerste ronde kwam hij als dertigste over de streep.

In het verdere verloop van de wedstrijd, die onder erg natte en modderige omstandigheden werd gereden, pakte Vader nog veel plekken terug. Na vier rondes kwam hij tot plek twaalf. In de laatste drie rondes wist Vader nog één plekje op te schuiven. Hij werd elfde op 2.46' van winnaar Mathias Flueckiger uit Zwitserland.

Beste prestatie van het seizoen

Vader zijn prestatie was zijn beste van het wereldbekerseizoen tot nu toe. De wereldbekerwedstrijd in Les Gets was de vierde van het seizoen. In de eerdere wedstrijden werd Vader twee keer veertiende (Leogang en Nove Mesto) en één keer eindigde hij op de 25e plek (Albstadt).

Anne Terpstra had geen goeie dag in Les Gets (foto: ANP)

Door een slechte klassering in de short race afgelopen vrijdag startte de uit Zierikzee afkomstige Anne Terpstra niet op de eerste rij. Die achterstand kon ze in het begin van de race niet goed maken. Na de eerste ronde kwam Terpstra als 18e over de streep met meer dan een minuut achterstand of de Franse Loana Lecomte. In de rondes daarna bleef Terpstra rond die positie rijden, maar in ronde vijf stapte ze af.

De vrouwenwedstrijd in Les Gets werd gewonnen door Lecomte, die ook al de drie eerdere wereldbekerwedstrijden op haar naam schreef.

Olympische Spelen

De focus van Vader en Terpstra kan nu op de Olympische Spelen in Tokio. Milan Vader bijt samen met zijn teamgenoot Mathieu van der Poel het spits af in Tokio op maandag 26 juli. Een dag later is het de beurt aan Anne Terpsta en Anne Touber. Beide wedstrijden zijn tussen 08.00 en 10.00 uur Nederlandse tijd.