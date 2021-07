Kermis Westdorpe 300 jaar: 'Het laat de kracht van onze dorpsbewoners zien'

Dat de kermis al zolang bestaat heeft vooral met de katholieke kerk in het dorp te maken: "Het is een teken dat dat de dorpsbewoners heel sterk met elkaar verbonden zijn met elkaar én de kerk. We krijgen ook hoog bezoek want de Bisschop van Breda, Jan Liesen, komt naar de ochtendmis komende dinsdag."

Tentoonstelling

In de loop van de jaren heeft de kermis wel een andere invulling gekregen. "Het is een dorpsfeest voor jong en oud. Het is in de loop van de jaren wel erg veranderd. Het was vroeger een erg café feest, maar er zijn weinig cafés meer in het dijkdorp. De molentjes voor de kinderen zijn beroemd en het had bijna een carnavalesk karakter. Dat is nu niet meer helaas", zegt Johan de Baats, voorzitter van museum Oud Westdorpe.

"De tentoonstelling is een feest van herkenning. Mensen lopen langs de foto's en zeggen: 'o kijk mijn, opa en o kijk mijn, buurvrouw. De tentoonstelling is een feest van herkenning." En met het slechte weer van zondag is er tijd genoeg om de tentoonstelling te bezichtigen