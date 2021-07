Dirk Boehlé wint finale eredivisie beachvolleybal in Utrecht

Dirk Boehlé en Mart van Werkhoven tijdens het NK Beachvolleybal (foto: Pim Waslander/Sportworx)

In de eerste set zag het er slecht uit voor Boehlé en Van Werkhoven. Luini/Nijeboer namen vroeg de leiding en breidden de marge ver uit. Het team van Boehlé kreeg maar weinig kansen en werd met ruime cijfers verslagen. In de tweede set tapte de Hulstenaar uit een ander vaatje. Zijn team nam een 9-4 voorsprong, verspeelde deze, maar herpakte zich en hield de hoop op een zege levend met een 21-15 setstand. In de beslissende derde set toonden het duo zich definitief de sterkere ploeg.

Het is de eerste keer dat Dirk Boehlé een eredivisietoernooi wint met teamgenoot Van Werkhoven. De laatste zege dateerde van juli 2019, toen hij nog samenspeelde met Stefan Boermans.



Het toernooi in Utrecht was de tweede wedstrijd van het eredivisieseizoen, dat bestaat uit zeven toernooien. Twee weken geleden werd Boehlé derde in Zutphen. Volgende week staat de derde speeldag op het programma, dan wordt er gespeeld in Heerenveen.