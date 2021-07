Goedemorgen. Bijzondere stoomlocomotief, Van Liere en Olympische Spelen

De SGB rijdt met nog één andere stoomlocomotief, maar als daar iets mee gebeurt komt de dienstregeling in gevaar.

Dinja van Liere op haar paard Hermès (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag komt er uitsluitsel over de kansen van dressuuramazone Dinja van Liere uit Kapelle op deelname aan de Olympische Spelen. Van Liere dreigt door een administratieve fout van de overkoepelende organisatie van de FEI de Olympische Spelen te missen. Er is een laatste strohalm, want de KNHS (Nederlandse bond) heeft het sporttribunaal CAS ingeschakeld.

Bij het inleveren van de benodigde papieren voor deelname in Tokio kwam op 23 juni aan het licht dat Hermès geregistreerd staat als Duits paard in de database van de FEI. Alleen Nederlandse paarden mogen in Tokio voor de Nederlandse ploeg uitkomen. De fout ligt niet bij Van Liere of de KNHS, maar bij de FEI.

Milan Vader in actie in het wereldbekerseizoen (foto: ANP)

Twee Zeeuwen die zeker deelnemen aan de Olympische Spelen zijn mountainbikers Milan Vader uit Middelburg en Anne Terpstra uit Zierikzee. Eerstgenoemde lijkt het goede gevoel te pakken te hebben. In de wereldbekerwedstrijd in het Franse Les Gets eindigde hij na een slechte start op de elfde plaats.

Anne Terpstra zal met minder vertrouwen terugkijken op de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Olympische Spelen. Ze haalde de finish niet.

De Oosterschelde bij Kattendijke (foto: Herman Clement)

Het weer

Het is vanochtend zwaar bewolkt met weinig zon, en verspreid valt er enige regen, maar vanmiddag komen er iets meer opklaringen. Wel blijft er dan kan een lokale bui en in de loop van de avond neemt de regenkans weer toe. Het wordt vanmiddag 19 of 20 graden bij een matige zuidwestenwind, vanavond neemt de wind toe. Vannacht is het regenfront door een front met een matige tot krachtige wind. Morgen is het wisselvallig met af en toe zon maar ook enkele buien, met kans op onweer

en windstoten.