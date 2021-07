Incident op EK voetbal zorgt voor meer belangstelling voor cursus reanimatie

Lisa van Antwerpen is instructeur bij BHV Training Zeeland en geeft lessen reanimatie. "Mensen hebben nu gezien dat ook jonge en zelfs topfitte mensen hartproblemen kunnen krijgen", zegt ze. "Dat besef zorgt ervoor dat meer mensen zich aanmelden. En dat is nodig ook. Hoe meer mensen leren reanimeren, hoe meer mensenlevens we kunnen redden."

Volgens de instructeur kan iedereen het leren. "Het is hard werken maar iedereen kan leren reanimeren. Wij geven onze cursisten het vertrouwen dat ze nodig hebben om op te kunnen treden als het nodig is. Want twijfelen kan niet, als het nodig is moet een reanimatie zo snel mogelijk starten", zegt Van Antwerpen.

AED redt levens

De komst van de AED (een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen met een elektrische schok) heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen een hartstilstand overleven. "Nu komt ongeveer één op de vier patiënten er goed doorheen. Voor de komst van de AED was dat maar één op de twaalf. Het netwerk wordt steeds fijnmaziger, binnen de kortste keren is er een AED beschikbaar als dat nodig is."

Cursisten leren reanimeren. (foto: Omroep Zeeland)

Van Antwerpen is ook nog vrijwilliger bij het Rode Kruis. "Ik kom uit de zorg en wil gewoon mensen helpen. Dus ook daar steek in mijn handen uit de mouwen. We hebben heel wat vrijwilligers maar komen nog steeds mensen tekort. We hopen op jonge mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij evenementen."

Rode Kruis

Het Rode Kruis zorgt bijvoorbeeld voor de noodhulp met een team Bevolkingszorg en een Noodhulpteam. Bijna de helft van de vrijwilligers bij het Rode Kruis is tussen de 30-65 jaar. Meer dan een derde is ouder dan 65 jaar.