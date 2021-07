Drie op een rij voor kickbokser Karkach in World Fighting League

Bij deze wedstrijd van Karkach mochten eindelijk weer fans aanwezig zijn (foto: Familie Karkach)

Karkach won dankzij een goede stoot met zijn rechter. "Een knockdown in de tweede ronde", blikt Karkach terug. "Ik zat er meteen lekker in en voelde me echt weer de oude. Natuurlijk gingen de vorige twee partijen ook al goed, maar nu werkte mijn lichaam ook echt goed mee. Dat merkte ik in de eerste minuut al."

Sinds april doet Karkach mee aan de World Fighting League. In zijn openingspartij had de Vlissinger nog last van ringroest, maar wist hij toch de winst te pakken. In de tweede wedstrijd won Karkach op punten van Brahim Boukerch. Het verschil met die eerste twee wedstrijden was dat er nu publiek aanwezig mocht zijn. "Per bokser mocht je 10 of 15 mensen meenemen. Ik heb die jongens wel gehoord en hoop dat ik de volgende keer heel Vlissingen kan meenemen."

Vechten om de belt

Na drie wedstrijden is Karkach nog ongeslagen en de leider in het tussenklassement. Na vijf partijen wordt de balans opgemaakt en gaan de beste vier kickboksers vechten om de belt voor de kampioen van de World Fighting League. De volgende wedstrijd van Karkach is in augustus.