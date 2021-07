Niet te dikke, maar juist ondervoede Zeeuwen door corona

Gijs Bonefaas is een 70-plusser zoals premier Rutte ze graag ziet. Gezond, sportief, actief als vrijwilliger bij Tafeltje Dekje, goed bij de pinken en omringd door een fijne familie. Maar déze Gijs Bonefaas uit 's-Heer Arendskerke is niet dezelfde man als die van maart vorig jaar.

Negen kilo eraf

Hij lag elf dagen aan de beademing op de intensive care (ic). Covid-19 had hem te pakken gekregen en bijna meegenomen. Maar hij ontwaakte. Uiterst verzwakt en negen kilo lichter. "Mijn zoon moest me uit de rolstoel van het ziekenhuis tillen, de auto in en ook weer uit de auto naar de revalidatie."

Gijs Bonefaas was zo verzwakt dat zijn zoon hem in en uit de auto moest tillen (foto: Omroep Zeeland)

Hij was door zijn opname op de ic ondervoed geraakt. In het revalidatietraject kwam hij terecht bij diëtiste Ilse van den Hoek van zorgorganisatie Allévo in Goes. Zij raadde een eiwitrijk dieet aan.

Gevulde koek en worst

Met een jongensachtige grijns op zijn gezicht: "Ik mocht ineens gevulde koek, extra worst. Alles wat je normaal juist niet mag." Meneer Bonefaas is niet de enige. Praktisch alle Zeeuwse diëtisten zien een toename van mensen die ondervoed zijn.

Ilse van den Hoek in gesprek met meneer Bonefaas (foto: Omroep Zeeland)

Bij Allévo waren het in 2019 263 Zeeuwen, vorig jaar 299. Een toename van 14 procent. Met een eiwitrijk dieet en fysiotherapie is het de bedoeling dat mensen weer aankomen, legt Van den Hoek uit: "Te weinig calorieën is slecht voor je weerstand en slecht voor je gezondheid."

Alleen eten op de kamer

Haar collega Froukje Koedijk uit Vlissingen ziet ook een toename in het aantal ondervoede cliënten in haar praktijk van Zorgstroom. Maar niet als ex-ic-patiënt. "Ik zie vooral ouderen die tijdens de lockdowns vereenzaamden, geen andere mensen meer zagen. Die alleen op hun kamer moesten eten en daardoor soms verpieterden, minder en slechter gingen eten."

Bijna 75 kilo. Meneer Bonefaas zit weer op zijn oude, gezonde gewicht (foto: Omroep Zeeland)

Hoe lang het revalidatietraject duurt, verschilt per persoon. Hoe gezonder en fitter ze eerst waren, hoe eerder ze er nu weer bovenop zijn. Gijs Bonefaas is terug op zijn oude gewicht en voelt zich weer fit. Hij vond het moment dat hij samen met zijn fysiotherapeut op de fietst stapte prachtig. "De onafhankelijkheid, de vrijheid die je dan weer voelt is fijn, heel fijn."