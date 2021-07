Corona in riool gehalveerd, behalve op Tholen

Bemonstering rioolwater (foto: ANP, bewerkt)

Er worden wekelijks monsters genomen van het rioolwater. Waterschap Scheldestromen heeft vijftien rioolwaterzuiveringsinstallaties op diverse plekken in de provincie. Omroep Zeeland heeft naar het maandgemiddelde per installatie gekeken.

Bijna over de hele linie

Bekijk op onderstaande kaart de gemiddelden over de maand juni in Zeeland. Ook kun je de vergelijking maken met mei. Er is een daling over bijna de hele linie waarneembaar.

De grote rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bij Bath is uit dit overzicht weggelaten omdat deze installatie van het waterschap in West-Brabant is en alleen rioolwater uit die regio verwerkt.

De metingen per installatie zijn omgerekend naar het aantal inwoners in het betreffende gebied (zie het kaartje onderaan dit artikel) en er wordt daarbij ook rekening gehouden met bedrijfsafvalwater en met het regenwater in de meetperiode.

Het zwaarst getroffen

De enige RWZI van Zeeland met een toename in juni was die van Sint-Maartensdijk, die het rioolwater van het westelijke deel van Tholen en ook van Sint Philipsland verwerkt. Tholen is van alle Zeeuwse regio's tijdens de coronapandemie het zwaarst getroffen door corona. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de beide Thoolse RWZI's zien.

Ter vergelijking is in blauw de doorsnee (mediaan) van de overige Zeeuwse RWZI's gegeven.

Na de zomer

Het ministerie van Volksgezondheid wil dat vanaf september veel intensiever naar het rioolwater wordt gekeken. Dat is ook de wens van het RIVM, dat nu wekelijks alle watermonsters uit heel Nederland verwerkt.

Waarschuwing

Zonder de gewone coronatesten gaat het riool ons toch tijdig een waarschuwing geven, verwacht afdelingshoofd Milieu van het RIVM, Ana Maria de Roda Husman in NRC-Handelsblad: "Als na drie weken geen virus in het riool ineens twee weken wél weer virus aanwezig is, dan is er duidelijk een opleving. Dat kan bijvoorbeeld de introductie van de Deltavariant betekenen, door mensen die terugkomen van vakantie."

Met de ontlasting komen coronadeeltjes in het riool (foto: LibreShot)

Na de zomer moet er daarom vier keer per week worden bemonsterd en vanaf december zelfs dagelijks. De waterschappen krijgen gezamenlijk vijftien miljoen euro om dit mogelijk te maken. Er moeten bijvoorbeeld extra mensen worden aangenomen om al die monsters te nemen.

Minuscuul

Het gaat bij de metingen om het tellen van de minuscule restanten van het virus waaruit de genetische code van het Covid-19 virus valt af te leiden. Het rioolwater zelf is niet besmet met corona.

Zeeuwse rioolwaterkaart

Bekijk op onderstaande kaart waar je woont. Dan zie je naar welke waterzuiveringsinstallatie het water uit jouw wc wordt gepompt.