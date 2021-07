Zeeuws Kamerlid wil gaatjesvrije generatie

Zeeuws Kamerlid Joba van den Berg (foto: ANP)

Volgens Van den Berg gaat het om 250.000 kinderen met name uit achterstandswijken. "Die wonen voor een groot gedeelte in Zuidwest-Nederland."

Zorgverzekeraars alert

Het Zeeuwse Kamerlid vermoedt dat veel ouders niet weten dat tandartszorg voor kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In die informatievoorziening ziet ze een rol weggelegd voor verzekeraars. Die kunnen in hun administratie zien of een kind de tandarts heeft bezocht. Zo niet, dan zouden ze ouders specifiek een uitnodiging kunnen sturen, zegt Van den Berg.

Maar dat is nog maar een deel van de oplossing. Ook het tekort aan tandartsen, iets waar Zeeland ook mee kampt, vormt een probleem. "Tandartsen worden nu opgeleid in Amsterdam, Groningen en Nijmegen, waar ook de meeste tandartsen zijn", zegt Van den Berg. "Mensen blijven vaak hangen in de regio waar ze zijn opgeleid. Dus je kan kijken: hoe kan je die opleidingsplaatsen beter verspreiden?"

Gaatjesvrije generatie

Van den Berg benadrukt het belang van een goede tandgezondheid. "Als je goed voor je gebit zorgt als jongere, heb je daar de rest van je leven veel minder problemen mee", zegt het Kamerlid in Goes. Haar doel is duidelijk: "We gaan naar een gaatjesvrije generatie, wat mij betreft."

In het najaar wordt een nota over dit onderwerp in de Tweede Kamer besproken.

Lees ook: