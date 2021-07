Aantal ziekenhuispatiënten blijft zakken: nog drie

IC-verpleegkundigen bij coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Van de drie patiënten in Goes, worden er twee behandeld op de intensive care. Eén patiënt ligt in isolatie op de verpleegafdeling. De patiënten vallen in de leeftijdsgroep 51 tot 70 jaar.

Voor ZorgSaam is het de tweede keer dat het ziekenhuis coronavrij is. Twee weken geleden had het ziekenhuis voor het eerst sinds september geen enkele coronapatiënt. Vorige week was er opnieuw een patiënt opgenomen, die is inmiddels vrij van corona.

Van meer naar veertig naar drie patiënten

Het totaal aantal Zeeuwse patiënten is in de afgelopen twee maanden drastisch gedaald, van meer dan veertig patiënten naar drie nu. Dat is het gevolg van de grootschalige vaccinatiecampagne.

In de grafiek hieronder zie je het totaal aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen per week.