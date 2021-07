Wandelen in het spoor van de bevrijders, historicus brengt wandelboek uit

De wandelroutes starten bij het Polderhuis in Westkapelle (foto: Het Polderhuis)

Het boek omvat twee grote wandelingen, die op te delen zijn in negen kleinere wandelingen. De wandelingen volgen de opmars van de geallieerde commando's vanuit Westkapelle door het Walcherse kustgebied. Inclusief verhalen, oude foto's en kaarten.

Die verhalen gaan niet alleen over de geallieerden. Zo vertelt Sakkers in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer over een Zeeuw die via het oude Mantelingepad op weg was van Domburg naar Oostkapelle. "Hij zag een Duitse helm liggen en gaf er een schop tegen. De helm kwam in een mijnenveld terecht en de mijn ontplofte. Die meneer kwam daar om het leven."

Luister hier hoe Hans Sakkers over de verhalen in zijn oorlogsboek én wandelgids vertelt:

Hans Sakkers in de Zeeuwse Kamer

Aan dat veld herinnert nu alleen het mijnenpaaltje nog. "Dat zetten de Duitsers daar neer zodat ze zich konden oriënteren op waar de mijnen lagen. Als het gras niet al te hoog is, kan je het nog zien staan."

Steeds minder vergeten slag

Op die manier wijst het boek je op sporen tijdens de wandeling en wordt de 'vergeten slag' - zoals de Slag om de Schelde vaak wordt genoemd - weer een stukje minder vergeten.

Sakkers is ondertussen alweer bezig met z'n volgende boek. "Over de inundatie van de dorpen op Walcheren en over Vlissingen." Maar wanneer het komt? "Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb het druk."

