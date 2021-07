'Oplossing voor meeste jongeren van failliete jeugdbeschermer Briedis'

Briedis had in Zeeland 100 kinderen en jongeren onder zich (foto: Omroep Zeeland)

Briedis Jeugdbeschermers was één van de instellingen die tot voor kort in Zeeland gedwongen jeugdzorg mocht uitvoeren. Maar de zorgorganisatie is begin juni failliet verklaard, nadat het eerder al het keurmerk voor jeugdschermingsinstelling kwijtraakte.

Leger des Heils

Volgens Curator Tideman is nu op papier een oplossing gevonden voor het overgrote deel van de ongeveer honderd Zeeuwse kinderen en jongeren die hulp kregen van Briedis. Andere jeugdbeschermingsinstellingen als JB west en het Leger des Heils nemen de zorg over.

De curator noemt het faillissement een lastige klus (foto: Omroep Zeeland)

Tideman verwacht nog twee maanden nodig te hebben om alles goed te kunnen afwikkelen. Zo moeten ouders of de rechtbank nog toestemming geven voor de overdracht naar een andere instelling.

In de tussentijd bleven de jeugdbeschermers van Briedis voor een deel nog aan het werk om de Zeeuwse kinderen te begeleiden. "Dit was natuurlijk een unieke situatie. je kunt hier niet zo maar de deuren sluiten. De continuïteit van de zorg stond voorop."

Dankbaar

Tideman prijst de houding van de Zeeuwse gemeentes en ook de andere jeugdbeschermingsinstellingen in deze zaak. "Ik ben opgelucht, tevreden. maar vooral ook dankbaar voor alle samenwerking. Het was een lastige klus. Maar alles is in goed overleg gegaan. Met de gemeentes en ook de inspectie."

Hele puzzel

Aangezien de jeugdbeschermers van Briedis voor een deel de afgelopen tijd nog hebben gewerkt, zijn de gemeentes financieel bijgesprongen. Dat zijn ze ook verplicht. Dat zorgt voor extra kosten.

Hoeveel, kan Tideman niet zeggen. "Het is een hele puzzel. Aan de ene kant heb je extra kosten, aan de andere kant ook minder kosten. Denk bijvoorbeeld aan een kantoor dat niet meer wordt gebruikt."

Briedis zou zaken van intervence overnemen, maar dat plan schoot de inspectie af (foto: Omroep Zeeland)

Eind vorig jaar besloten de Zeeuwse gemeenten te stoppen met het financieren van Intervence in Middelburg. Gezegd werd dat de jeugdbeschermingsinstelling te duur was en niet efficiënt genoeg werkte. Plan was dat de zorg over zou gaan naar drie andere organisaties: Briedis, Leger des Heils en de William Schrikker Stichting.

Briedis zou volgens dat oude plan zo'n 450 zaken van Intervence overnemen. Maar door dat plan zette de inspectie een streep. De zaken van Intervence gaan nu naar JB west uit Den Haag. Die werkt nu een plan uit voor die overname.

