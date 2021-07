Muurschildering moet vertellen wat er achter deze grijze muur gebeurt

Op de muur zijn onder meer een konijn, een paard en het paarse plantje luzerne te zien. Mede-eigenaar van de drogerij Jan-Pieter Timmerman: "We hadden al een vraag van het gemeentebestuur gekregen om op de muur te schilderen wat we nu eigenlijk maken bij dit bedrijf, want daar waren vragen over. Vooral bij toeristen. Nou, toen ben ik met Barre om de tafel gaan zitten en dit is er uitgekomen."

Honing

De drogerij maakt van onder meer luzerne, het paarse plantje, voer voor paarden, knaagdieren en kippen. En de luzerne is ook nog eens aantrekkelijk voor bijen die weer honing van maken, vandaar een honingpot en bijen op de muurschildering.

Voor Verkerke en zijn helpers is het een enorme uitdaging geweest. "We moesten in het donker vanuit het graanveld de schilderingen projecteren op de muur, omdat de afbeeldingen zo groot zijn. Alles bij elkaar hebben we er drie weken aan gewerkt. Morgen is het klaar," zegt Barre lachend.